«Барселона» проиграла «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» выиграл у «Барселоны» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

На 19-й минуте 30-летний полузащитник хозяев Альваро Гарсия открыл счет. Сразу после перерыва он оформил дубль. Каталоны отыгрались в самом конце встречи — гол забил форвард Роберт Левандовски.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Барселона» идет первой, опережая «Реал» на 9 очков.