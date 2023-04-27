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Сегодня, 00:58

«Барселона» проиграла «Райо Вальекано»

Евгений Козинов
Корреспондент
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26 апреля. «Райо Вальекано» — «Барселона» — 2:1.
Фото Reuters

«Райо Вальекано» выиграл у «Барселоны» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде.

На 19-й минуте 30-летний полузащитник хозяев Альваро Гарсия открыл счет. Сразу после перерыва он оформил дубль. Каталоны отыгрались в самом конце встречи — гол забил форвард Роберт Левандовски.

«Райо Вальекано» поднялся на 9-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Барселона» идет первой, опережая «Реал» на 9 очков.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
26 апр, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Барселона

Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
6
1
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Ла лига, 31-й тур: «Жирона» обыграла «Реал», «Райо Вальекано» — «Барселона»

«Сельте» хватило одного гола для победы над «Эльче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 24 4 3 55-11 76
2
 Реал 31 20 5 6 65-28 65
3
 Атлетико 31 19 6 6 50-23 63
4
 Р. Сосьедад 31 16 7 8 39-29 55
5
 Бетис 31 14 7 10 39-33 49
6
 Вильярреал 30 14 5 11 39-30 47
7
 Атлетик 30 13 7 10 42-30 46
8
 Осасуна 31 12 8 11 29-32 44
9
 Р. Вальекано 31 11 10 10 38-37 43
10
 Жирона 31 11 8 12 48-45 41
11
 Мальорка 31 11 7 13 30-34 40
12
 Сельта 31 10 9 12 37-42 39
13
 Севилья 30 10 8 12 37-45 38
14
 Вальядолид 30 10 5 15 26-48 35
15
 Альмерия 31 9 6 16 38-53 33
16
 Кадис 31 7 11 13 23-43 32
17
 Хетафе 31 7 10 14 29-41 31
18
 Валенсия 30 8 6 16 32-36 30
19
 Эспаньол 30 6 10 14 35-49 28
20
 Эльче 31 2 7 22 20-62 13
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25.04 20:30
Кадис – Осасуна
 0 : 1
25.04 20:30
Жирона – Реал
 4 : 2
25.04 23:00
Бетис – Р. Сосьедад
 0 : 0
26.04 20:30
Атлетико – Мальорка
 3 : 1
26.04 20:30
Хетафе – Альмерия
 1 : 2
26.04 23:00
Сельта – Эльче
 1 : 0
26.04 23:00
Р. Вальекано – Барселона
 2 : 1
27.04 20:30
Валенсия – Вальядолид
 - : -
27.04 20:30
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.04 23:00
Атлетик – Севилья
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 18
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 14
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 10
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 9
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 8
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 21 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 19 3 2
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 23 2 7
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