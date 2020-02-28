Капитан «Реала» Серхио Рамос в преддверии матча 26-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» рассказал, что считает нападающего каталонского клуба Лионеля Месси одним из лучших игроков в мире.

— Я очень уважаю его. Думаю, он один из величайших игроков в истории, и я испытываю к нему огромное уважение, — приводит слова футболиста Goal. — Надеюсь, в воскресенье будет не его день. Это значило бы, что мы выполнили свою работу. Еще лучше, если в добавок к этому нам удалось бы добиться положительного результата.

Желаю ему всего наилучшего как коллеге-профессионалу, но лишь до тех пор, пока это негативно не скажется на нас! Это тяжело, но он пользуется моим максимальным уважением. Я думаю, что он один из лучших.

Матч «Реала» и «Барселоны» состоится 1 марта в 23:00 (мск).

На данный момент сине-гранатовые лидируют в турнирной таблицы Ла лиги, набрав 55 очков в 25 матчах. Команда Зинедина Зидана отстает от них на 2 балла.