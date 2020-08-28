Ракитич близок к возвращению в «Севилью»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может вернуться в «Севилью». В последние дни переговоры между сторонами активизировались, сообщает Sport.es.

«Севилья» готова заключить с 32-летним хорватом соглашение на три-четыре года. При этом Ракитичу придется пойти на двукратное понижение зарплаты: с 8 до 4 миллионов евро. Хотя он все равно окажется самым высокооплачиваемым игроком «Севильи».

В минувшем сезоне Ракитич провел за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года.