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Ракитич близок к возвращению в «Севилью»

14:56
Иван Ракитич. Фото Reuters
Иван Ракитич. Фото Reuters
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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может вернуться в «Севилью». В последние дни переговоры между сторонами активизировались, сообщает Sport.es.

«Севилья» готова заключить с 32-летним хорватом соглашение на три-четыре года. При этом Ракитичу придется пойти на двукратное понижение зарплаты: с 8 до 4 миллионов евро. Хотя он все равно окажется самым высокооплачиваемым игроком «Севильи».

В минувшем сезоне Ракитич провел за каталонцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с «Барсой» рассчитан до лета 2021 года.

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