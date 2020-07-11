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Рафаэль Варан: «Реал» не управляет ВАР"

08:57

Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал мнение о том, что судьи принимают решения в пользу «сливочных».

— Посторонний шум ничего для нас не значит, — приводит Goal.com слова Варана. — Мы сконцентрированы на победах и на том, чтобы выкладываться на поле. «Реал» не управляет ВАР, мы контролируем только свою собственную отдачу во время матча.

Ранее «Реал» одержал победу над «Алавесом» (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании. «Королевский клуб» продолжает лидировать в национальном первенстве, имея отрыв от «Барселоны» в 4 очка.

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