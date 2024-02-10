Рафаэль Маркес вспомнил ссору с Месси

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес вспомнил, как во время игровой карьеры поссорился с экс-нападающим каталонцев Лионелем Месси.

«Мы знали, что Лео может обыгрывать трех-четырех футболистов, но иногда он заигрывался. Мы пытались направить его, говоря: «Не веди здесь мяч в одиночку». Это было сказано для того, чтобы он больше работал со своими товарищами по команде. И однажды из-за моего настойчивого требования между мной и Месси возникла ссора. Мы начали обмениваться колкостями, и Гвардиоле пришлось вмешаться для того, чтобы решить проблему. Мы с Месси не были большими друзьями, но были коллегами», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Всего за команду он провел 14 матчей, в которых отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

Аргентинец играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год.