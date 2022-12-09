Пуйоль поддержал Энрике, уволенного с поста главного тренера сборной Испании

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль в социальных сетях поддержал Луиса Энрике, который покинул главного тренера сборной Испании после поражения в 1/8 финала чемпионата мира от сборной Марокко (0:0, 0:3 пен.).

«В моей команде, сейчас и всегда, я хочу таких людей, как Луис Энрике», — написал Пуйоль.