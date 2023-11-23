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Прокуратура запросила девять лет тюрьмы для экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Прокуратура Барселоны запрашивает для бывшего защитника сборной Бразилии Дани Алвеса девять лет тюрьмы по делу о сексуальном насилии, сообщает El Periodico.

Кроме того, сторона обвинения требует выплатить пострадавшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.

20 января стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах и с того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес. По его словам, интимные отношения с девушкой были по обоюдному согласию.

Последним клубом 40-летнего бразильца был мексиканский «Пумас», который расторг с ним контракт после начала судебных разбирательств. До этого защитник играл за «Барселону», «Сан-Паулу», «ПСЖ», «Ювентус», «Севилью» и «Байю».

На счету футболиста также 8 голов в 126 матчах за сборную Бразилии.

Дани Алвес
Футбол
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