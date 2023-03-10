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Сегодня, 20:07

Прокуратура Испании предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции

Мария Гусева
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Прокуратура Испании предъявила «Барселоне» обвинения в коррупции по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской федерации футбола Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, сообщает Франс Пресс.

«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента Технического арбитражного комитета (CTA) за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в сообщении прокуратуры.

«Барселоне» были предъявлены обвинения как юридическому лицу, помимо этого, ответчиками будут также бывшие президенты испанского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также сам Негрейра.

Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил более 6,6 миллиона евро за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

Сам Негрейра уже дал показания и заявил, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу и не являлись взяткой за то, чтобы судьи относились к «Барселоне» более благосклонно.

Позднее стало известно, что «Барселона» может лишиться очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании или быть исключена из ла лиги в случае, если вина клуба будет доказана.

Футбол
ФК Барселона
Жозеп Бартомеу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
 - : -
11.03 16:00
Реал – Эспаньол
 - : -
11.03 18:15
Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
 - : -
12.03 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
12.03 23:00
Атлетик – Барселона
 - : -
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Жирона – Атлетико
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 19 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 16 2 2
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