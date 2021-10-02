Президент «Барселоны» провел личную встречу с Куманом
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что провел личную встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом.
«Я лично общался с Куманом. Мы решили, что он остается. Роналд любит «Барселону», он верит в команду. Я уверен, что он способен исправить ситуацию. Прошу фанатов поддержать тренера и команду», — приводит слова Лапорта журналист Фабрицио Романо.
Роналд Куман возглавляет «Барселону» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» под руководством нидерландца стартовали с двух поражений в Лиге чемпионов и занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками в 6 матчах. Ранее сообщалось, что Куман может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов.
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