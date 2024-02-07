«Реал Сосьедад» и «Мальорка» не забили голов. Захарян остался в запасе

«Мальорка» и «Реал Сосьедад» не выявили победителя в первом матче 1/2 финала Кубка Испании — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Эстади Мальорка Сон Моикс» в Пальма де Майорка.

Российский полузащитник гостей Арсен Захарян попал в заявку на эту игру, но на поле не вышел. Тренер гостей сделал всего три замены за матч.

Ответная игра состоится 27 февраля в Сан-Себастьяне.