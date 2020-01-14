Президент «Барселоны» объяснил увольнение Вальверде

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, почему был уволен главный тренер Эрнесто Вальверде. Также он поблагодарил его за работу.

-Я хочу поблагодарить Эрнесто Вальверде за все, что он сделал для нас. Я благодарю его за эти два с половиной года, — цитирует президента Mundo Deportivo. — Мы наслаждались и побеждали, мы должны поблагодарить его за это. Хотел бы сказать о том, почему мы сменили тренера. Мы знали, что динамика была не самой лучшей, несмотря на то, что результаты были очень хорошими. Но мы также видели, что динамика улучшилась. Летом мы много общались с Вальверде, были очень близки с ним. В последние дни мы говорили c ним о том, что есть то, что можно улучшить. Мы сменили тренера сейчас, потому что мы находимся в середине сезона, и нам нужен был импульс. С этим импульсом и с этой новой динамикой мы стремимся выиграть чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок.

После увольнения Вальверде главным тренером «Барселоны» стал Кике Сетьен.