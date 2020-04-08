Президент «Барселоны» хочет избавиться от сотрудников, которые не поддерживают его

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу намерен избавиться от тех сотрудников клуба, которые не поддерживают его, сообщает Marca. Он попросил нелояльных к нему руководителей уйти в отставку. Для начала функционер хочет, чтобы пост покинул вице-президент Эмили Руссо, который был назначен на эту должность в начале 2020 года.

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что «Барселона» платит за поддержку Бартомеу и критику капитаны команды Лионеля Месси в социальных сетях. Сообщалось, что «Барса» заключила соглашение с компанией i3 Ventures, управляющей множеством аккаунтов в Twitter и Facebook с целью улучшить имидж президента каталонского клуба и нанести ущерб репутации его критиков и оппонентов.