«Барселона» хочет вернуть Обамеянга из «Челси»
«Барселона» намерена вернуть нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга в команду, сообщает The Daily Mirror.
По информации издания, каталонский клуб в летнее трансферное окно готов предложить лондонцам 11 миллионов евро за 33-летнего форварда.
Ранее сам футболист сообщал, что хотел бы вернуться в каталонскую команду.
Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|
2
|Реал
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|
3
|Атлетико
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|
5
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|
6
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|
9
|Р. Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|
10
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|
11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|
12
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|
13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|
16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|
17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|
18
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
19
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|
20
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Эспаньол – Кадис
|0 : 0
|22.04
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|3 : 2
|22.04
|17:15
|
Альмерия – Атлетик
|1 : 2
|22.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|2 : 1
|22.04
|19:30
|
Вальядолид – Жирона
|1 : 0
|22.04
|22:00
|
Реал – Сельта
|2 : 0
|23.04
|15:00
|
Эльче – Валенсия
|- : -
|23.04
|17:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|23.04
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|23.04
|22:00
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|20
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|18
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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