«Барселона» хочет вернуть Обамеянга из «Челси»

«Барселона» намерена вернуть нападающего «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга в команду, сообщает The Daily Mirror.

По информации издания, каталонский клуб в летнее трансферное окно готов предложить лондонцам 11 миллионов евро за 33-летнего форварда.

Ранее сам футболист сообщал, что хотел бы вернуться в каталонскую команду.

Обамеянг выступал за «Барселону» с января по сентябрь 2022 года.