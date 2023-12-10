Полузащитник «Реал Сосьедад» Мендес выбыл до конца года

Полузащитник «Реал Сосьедад» Брайс Мендес выбыл до конца года из-за травмы, сообщает Mundo Deportivo. Игроку 12 декабря будет сделана операция.

В матче 16?го тура ла лиги с «Вильярреалом» (3:0) Мендес получил перелом локтевой кости правого предплечья.

По данным источника, 26-летний хавбек из-за повреждения пропустит от 4 до 6 недель. Он вернется в строй уже в следующем году.

В сезоне-2023/24 Мендес провел 20 матчей, забив 5 голов и отдав 4 голевые передачи.