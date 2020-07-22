Полузащитник «Атлетико» Партей может пропустить четвертьфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Полузащитник «Атлетико» Томас Партей может не сыграть в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Лейпцига», сообщает AS.

По информации источника, 27-летний ганец заработал микронадрыв мышцы и может не успеть восстановиться к встрече с «Лейпцигом», запланированной на 13 августа, поскольку восстановление от повреждения займет около трех недель.

В сезоне-2019/20 Партей провел за «Атлетико» 46 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.