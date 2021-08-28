Сауль не хочет уходить из «Атлетико» в аренду

Переход полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса в «Челси» находится на грани срыва, сообщает Sky Sports. «Синие» хотят арендовать футболиста с опцией выкупа, на что «матрасники» согласны. Однако лондонцы пока не могут договориться с самим игроком.

«Челси» пока не может согласовать с испанцем условия контракта. Кроме того, Сауль не хочет уходить в аренду. Хавбек требует от «синих» полноценный трансфер, если они в нем действительно заинтересованы.

В минувшем сезоне испанской примеры Сауль Ньигес провел 33 матча, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Также он получил десять желтых карточек.