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Пике и Касильяс получили премию Globe Soccer Awards за карьеру в футболе

Жерар Пике. Фото AFP
Жерар Пике. Фото AFP
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил специальную премию Globe Soccer Awards за достижения за свою карьеру в футболе. Аналогичной почетной награды был удостоен бывштй голкипер «Реала» Икер Касильяс.

33-летний Пике выигрывал 8 раз чемпионат Испании, по 6 раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании он побеждал на чемпионате мира и чемпионате Европы.

39-летний Касильяс становился чемпионом Испании (5 раз), обладателем Кубка (2), Суперкубка страны (4). Побеждла трижды в Лиге чемпионов, дважды — в Суперкубке УЕФА, становился победителем Межконтинентального кубка и клубного чемпионата мира.

Со сборной Испании он дважды выигрывал чемпионат Европы и один раз — чемпионат мира.

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