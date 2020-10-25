Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Пенальти стал решающим эпизодом матча». Евсеев проанализировал класико

21:42
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Теги:

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (1:3).

«Спросили в комментариях про испанское классико. Смотрел. Тренер обязан смотреть такие матчи. Обе команды старались использовать игру в атаке в переходных фазах. Практически все острые момент создавались после перехватов мяча при активной обороне и последующих быстрых атаках. Были свободные зоны, были разряженные пространства, в них и бежали игроки. Там были забит первый мяч «Реала», так свой гол сделала и «Барселона».

Дальше была обоюдоострая игра, но пенальти, при всей спорности, стал решающим эпизодом матча. «Реал» заиграл увереннее и дожал каталонцев. Игра понравилась. Своими моментами лучше воспользовался «Реал». В матчах такого накала это часто и определяет победителя", — написал у себя в Instagram Евсеев.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир