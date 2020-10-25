«Пенальти стал решающим эпизодом матча». Евсеев проанализировал класико

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о матче 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (1:3).

«Спросили в комментариях про испанское классико. Смотрел. Тренер обязан смотреть такие матчи. Обе команды старались использовать игру в атаке в переходных фазах. Практически все острые момент создавались после перехватов мяча при активной обороне и последующих быстрых атаках. Были свободные зоны, были разряженные пространства, в них и бежали игроки. Там были забит первый мяч «Реала», так свой гол сделала и «Барселона».

Дальше была обоюдоострая игра, но пенальти, при всей спорности, стал решающим эпизодом матча. «Реал» заиграл увереннее и дожал каталонцев. Игра понравилась. Своими моментами лучше воспользовался «Реал». В матчах такого накала это часто и определяет победителя", — написал у себя в Instagram Евсеев.