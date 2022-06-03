Хави объяснил де Йонгу, почему «Барселона» может продать его

Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с полузащитником Френки де Йонгом. По информации TV3, он объяснил игроку, что его возможный уход будет связан с экономическим положением клуба.

Также Хави пояснил голландскому игроку, что руководство не особо понравилось выступление де Йонга в этом сезоне.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 32 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.