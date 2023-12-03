«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча ла лиги

«Осасуна» сыграла вничью с «Реал Сосьедад» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар» в Памплоне.

Полузащитник хозяев Мойсес Гомес на 2-й минуте забил первый гол в матче. Форвард гостей Умар Садик в конце первого тайма сравнял счет.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Okko-Спорт.