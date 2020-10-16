Одноклубник Черышева раскритиковал президента «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья раскритиковал президента клуба Анила Мурти. Одноклубник российского игрока Дениса Черышева недоволен трансферной политикой.

«Разрушив амбициозный проект, вам пришлось обмануть своего тренера и, в конечном итоге, меня. Спасибо, Анил Мурти», — написал хавбек в своем Instagram.

Напомним, в минувшее трансферное окно СМИ писали о том, что «Атлетико» хочет приобрести у «Валенсии» Кондогбья.