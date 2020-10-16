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Одноклубник Черышева раскритиковал президента «Валенсии»

05:23
Жоффре Кондогбья. Фото Instagram
Жоффре Кондогбья. Фото Instagram
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Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья раскритиковал президента клуба Анила Мурти. Одноклубник российского игрока Дениса Черышева недоволен трансферной политикой.

«Разрушив амбициозный проект, вам пришлось обмануть своего тренера и, в конечном итоге, меня. Спасибо, Анил Мурти», — написал хавбек в своем Instagram.

Напомним, в минувшее трансферное окно СМИ писали о том, что «Атлетико» хочет приобрести у «Валенсии» Кондогбья.

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