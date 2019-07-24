14:32 | Футбол — Испания

"Очередное испытание в твоей жизни". Касильяс поддержал Асенсио

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Вратарь "Порту", бывший игрок "Реала" Икер Касильяс поддержал нападающего мадридской команды Марко Асенсио, которые получил разрыв крестообразной связки и наружного мениска левого колена после матча Международного кубка чемпионов с "Арсеналом" (2:2, пен. - 3:2).

"К сожалению, такие вещи иногда случаются в жизни, когда ты этого не ждешь. Это всего лишь очередное испытание в твоей жизни, с которым ты обязательно справишься. У нас еще будет достаточно футбольных вечеров, чтобы как следует повеселиться! Выражаю слова поддержки", – написал Касильяс.

 

Официально: у Асенсио обнаружен разрыв крестообразной связки

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