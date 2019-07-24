"Очередное испытание в твоей жизни". Касильяс поддержал Асенсио

Вратарь "Порту", бывший игрок "Реала" Икер Касильяс поддержал нападающего мадридской команды Марко Асенсио, которые получил разрыв крестообразной связки и наружного мениска левого колена после матча Международного кубка чемпионов с "Арсеналом" (2:2, пен. - 3:2).

"К сожалению, такие вещи иногда случаются в жизни, когда ты этого не ждешь. Это всего лишь очередное испытание в твоей жизни, с которым ты обязательно справишься. У нас еще будет достаточно футбольных вечеров, чтобы как следует повеселиться! Выражаю слова поддержки", – написал Касильяс.

A veces en la vida pasan cosas sin esperarlo. Pero esto es un reto más que vas a superar. Aún nos quedan muchas tardes de fútbol para disfrutar de ti! Mucho ánimo @marcoasensio10!! 💪 pic.twitter.com/NHQufyTxCs — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 24, 2019

Официально: у Асенсио обнаружен разрыв крестообразной связки