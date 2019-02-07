Нелсон Семеду: "Рад за гол Малкома, он придал нам уверенности"

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду после ничьей с "Реалом" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) отметил, что продолжает привыкать к команде. Португалец стал игроком каталонского клуба летом 2017 года.

- С каждой игрой я все больше адаптируюсь, вся команда мне в этом помогает, - приводит Goal слова Семеду. - Я усердно работаю, чтобы получить больше возможностей в будущем. Рад за гол Малкома, он придал нам уверенности. Судья? Не могу это комментировать.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

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