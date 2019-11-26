«Наши игроки, какими вы никогда их не видели». «Барселона» показала, как общаются ее футболисты вне поля

«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовала видеоролик, в котором показала, как футболисты команды готовились к клубной фотосессии.

Ближайший матч испанская команда проведет в среду 27 ноября в групповом турнире Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

EXCLUSIVE, behind-the-scenes images | Our players, as you've NEVER seen them before ??? pic.twitter.com/VuAS3WzkNS — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2019

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры