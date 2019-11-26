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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Наши игроки, какими вы никогда их не видели». «Барселона» показала, как общаются ее футболисты вне поля

13:57
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«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовала видеоролик, в котором показала, как футболисты команды готовились к клубной фотосессии.

Ближайший матч испанская команда проведет в среду 27 ноября в групповом турнире Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

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