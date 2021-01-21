Нападающий «Реал Сосьедада» близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе близок к переходу в «Вулверхэмптон», сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб может арендовать 29-летнего бразильца до конца сезона-2020/21 с правом выкупа. «Волки» находятся в поиске нападающего после того, как форвард Рауль Хименес выбыл на длительный срок из-за перелома черепа.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 21 матч за «Реал Сосьедад», на его счету 6 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.