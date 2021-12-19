Нападающий «Гранады» стал самым возрастным футболистом, который сделал хет-трик в ла лиге
«Гранада» одержала победу над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Хорхе Молина.
Испанец стал самым возрастным футболистом, забившим три гола в матче ла лиги. В день игры ему было 39 лет 241 день.
Он также стал самым возрастным футболистом, забившим три гола в матче команд из топ-5 лиг.
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