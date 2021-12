Нападающий «Гранады» стал самым возрастным футболистом, который сделал хет-трик в ла лиге

39y 241d- Jorge Molina ?? has become the oldest player to score a hat-trick in the Top 5 European Leagues ever (39 years old & 241 days):



???Teddy Sheringham, 37y 146d

??Rodrigo Palacio, 39y 86d

??Tony Cascarino, 37y 31d

??Claudio Pizarro, 37y 151d



Experience@GranadaCF_en ?? pic.twitter.com/lNXe7pAyE2