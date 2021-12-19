Хет-трик Молины принес «Гранаде» победу над «Мальоркой»
«Гранада» одержала победу над «Мальоркой» в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счетом 4:1.
В составе хозяев хет-трик оформил Хорхе Молина. Еще один гол на счету Антонио Пуэртаса. У гостей единственный мяч забил Дани Родригес.
Таким образом, «Гранада» набрала 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Мальорка» с 20 баллами располагается на 14-й позиции.
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