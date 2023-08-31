«Барселона» отказалась от опции выкупа Канселу у «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канслу в скором времени может стать игроком «Барселоны».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы передумали брать игрока в аренду с опцией выкупа. На данный момент «Барса» хочет только арендовать португальца, чтобы исключить возможные проблемы с финансовым Fair Play.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник сыграл 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.