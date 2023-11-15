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Сегодня, 10:22

Мората заявил, что не задумывался о «Золотом мяче»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората признался, что не задумывается о «Золотом мяче».

«Я об этом не думаю. Мне бы хотелось выигрывать индивидуальные призы, но сейчас к этому ближе Родри. Моя главная цель — показывать качественную игру. Мы уже отобрались на Евро-2024, что не так просто, как может показаться, также я хотел бы провести успешный сезон в «Атлетико», но о «Золотом мяче» я не задумываюсь», — цитирует AS Морату.

В этом году трофей завоевал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

31-летний испанец в этом сезоне провел 11 матчей, забил 7 голов и сделал 1 передачу.

Альваро Мората
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 12 9 1 2 29-12 28
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 13 3 3 7 18-24 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 1 : 1
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 3 : 1
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
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Вильярреал

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Хетафе

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Атлетик

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Альмерия

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 11 2 2
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