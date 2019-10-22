Издание France Football назвало 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года. В список не попал лауреат прошлого года Лука Модрич, выступающий за «Реал».

Впервые за 26 лет лауреат «Золотого мяча» не получил номинацию на следующий год. В 1992-м выиграл Марко ван Бастен, но не был номинирован в 1993-м.

Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.

Претенденты на «Золотой мяч"—2019: Месси, Роналду, 7 игроков «Ливерпуля»