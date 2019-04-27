Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал автором единственного мяча в матче чемпионата Испании против "Леванте" (1:0). Форвард поразил ворота валенсийцев после выхода на замену.

Для него это 24-й мяч после замены в нынешнем сезоне ла лиги. По этому показателю он занимает первое место в XXI веке.

Всего же в истории чемпионата было только два игрока, забивавшие за сезон больше голов после выхода на замену: Хулио Салинас (28) и Оскар Де Паула (27).

Победа "Барселоны" обеспечила ей досрочный чемпионский титул.