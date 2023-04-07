Месси считает Педри одним из лучших футболистов в мире

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что думает об игре полузащитника «Барселоны» Педри.

По данным журналиста Фернандо Поло, аргентинец признался, что впечатлен его талантом. Месси подчеркнул, что считает Педри одним из лучших в мире.

Контракт 20-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он забил семь голов в 30 матчах.