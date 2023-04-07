Месси считает Педри одним из лучших футболистов в мире
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что думает об игре полузащитника «Барселоны» Педри.
По данным журналиста Фернандо Поло, аргентинец признался, что впечатлен его талантом. Месси подчеркнул, что считает Педри одним из лучших в мире.
Контракт 20-летнего футболиста с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. В текущем сезоне он забил семь голов в 30 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|
6
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|15
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|19
|2
|3
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