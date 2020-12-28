Месси признался, что общается с Гвардьолой и назвал его лучшим

Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал о своем общении с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардьолой.

«Не знаю, сколько длился наш последний разговор, но мы общаемся, — сказал аргентинец в интервью La Sexta. — Мы не говорим о том, встретимся ли мы снова. Для меня Пеп — лучший, он особенный».

Гвардьола ранее тренировал Месси в «Барселоне». Контракт 33-летнего аргентинца истекает 30 июня 2021 года. Если он не продлит соглашение, то станет свободным агентом.

В текущем сезоне Месси провел 18 матчей за «Барсу» во всех турнирах и забил 10 мячей при пяти голевых передачах.