"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры с Эриксеном

"Манчестер Юнайтед" приостановил переговоры по трансферу полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Представители английского клуба считают, что 27-летний датчанин склоняется к переезду в Испанию, утверждает BBC.

Ранее появлялась информация, что на Эриксена претендуют "Реал" и "Атлетико", а также итальянский "Ювентус". "Тоттенхэм" готов продать полузащитника за 80 миллионов фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Эриксен провел 51 матч за "шпор", забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.