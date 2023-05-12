«Мальорка» обыграла «Кадис» в матче ла лиги

«Мальорка» дома обыграла «Кадис» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Гол в игре на счету защитника Пабло Маффео. На 90+6-й минуте полузащитник «Мальорки» Кан Ин Ли удвоил преимущество команды, но гол был отменен из-за офсайда.

«Мальорка» набрала 44 очка и занимает 12-е место в ла лиги. «Кадис» находится на 15-й строчке (35).