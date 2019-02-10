Люка Эрнандез: "Два года назад я отклонил предложение "Реала"

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандез рассказал, что ему предлагал контракт "Реал". По словам француза, это было в 2017 году.

– Примерно два года назад "Реал" через моего агента сделал серьезное предложение, но тогда я чувствовал, что слишком многим обязан "Атлетико", поэтому отклонил его, – цитирует AS Эрнандеза. – В январе же было предложение от другого европейского топ-клуба. Я сообщил об этом "Атлетико", но клуб дал понять, что не хочет моего ухода. В итоге изменились мои личные обстоятельства, и мы все решили, что нужно подождать до конца сезона.