«Сельта» и «Эйбар» вышли во второй раунд Кубка Испании

«Сельта» разгромила «Льянеру» (5:0) в матче первого раунда Кубка Испании. «Эйбар» одержал победу в поединке с клубом «Расинг Риоха» (2:0)

Кубок Испании

1-й раунд

«Льянера» — «Сельта» — 0:5 (0:1)

Голы: Де Леон, 41 (0:1). Нолито, 54 (0:2). Эмре Мор, 60 (0:3). Нолито, 75 (0:4). Мальо, 83 (0:5).

«Сельта»: Вильяр, Мурильо, Айду, Каррейра, Фонтан, Суарес (Нолито, 46), Окай Йокушлу, Бельтран (Тапия, 72), Эмре Мор (Баэса, 63), Мендес (Мальо, 70), Де Леон (Аспас, 63).

Судья: Сото Градо.

17 декабря. Овьедо. Стадион «Нуэво Карлос Тартьере

«Расинг Риоха» — «Эйбар» — 0:2 (0:1)

Голы: Педро Леон, 36 (0:1). Педро Леон, 82 (0:2).

«Эйбар»: Йоэль, Бургос, Рафа Суариш, Альварес (Экспосито, 61), Ресио, Олабе, Посо (Диоп, 60), Дуфур (Арбилья, 78), Педро Леон, Кондзер, Арьета.

Предупреждение: Дуфур, 52.

Судья: Хайме Латре.

17 декабря. Аро. Стадион «Эль-Масо».