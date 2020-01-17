Лунин в дебютном матче за «Овьедо» пропустил курьезный гол
09:34
«Овьедо» в матче 23-го тура сегунды уступил «Альмерии» со счетом 0:2.
Второй гол получился курьезным. Вратарь «Овьедо» Андрей Лунин, который был арендован у «Реала», вышел из штрафной площади, чтобы помочь партнеру по команде. Однако из-за несогласованности действий мяч перехватил форвард хозяев Нуньес Рибейро, который забил второй гол.
Для Лунина это дебютный матч в составе команды. «Овьедо» с 23 очками занимает 17-е место в сегунде.
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