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Лукас Васкес: «Реал» уверен в своих силах перед матчем с «Атлетико»

08:50
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес в преддверии матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» отметил, что команда уверена в своих силах. По его словам, мадридцы еще не проигрывали в этом сезоне.

— Мы подходим к дерби после победы и серии без поражений, — цитирует Васкеса Football Espana. — Мы одержали несколько больших побед в этой сезоне. Нам предстоит важная игра. Но мы выйдем на поле с большой уверенностью в своих силах.

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