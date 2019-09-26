Лукас Васкес: «Реал» уверен в своих силах перед матчем с «Атлетико»

Нападающий «Реала» Лукас Васкес в преддверии матча 7-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» отметил, что команда уверена в своих силах. По его словам, мадридцы еще не проигрывали в этом сезоне.

— Мы подходим к дерби после победы и серии без поражений, — цитирует Васкеса Football Espana. — Мы одержали несколько больших побед в этой сезоне. Нам предстоит важная игра. Но мы выйдем на поле с большой уверенностью в своих силах.