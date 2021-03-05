Нападающий «Реала» Лукас Васкес может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 29-летний испанец не собирается продлевать контракт с «Королевским клубом» и покинет команду летом на правах свободного агента. Сообщается, что «Милан» готов подписать футболиста.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 27 матчей за «Реал», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.