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Лукас Васкес может перейти в «Милан»

11:42
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес может перейти в «Милан», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, 29-летний испанец не собирается продлевать контракт с «Королевским клубом» и покинет команду летом на правах свободного агента. Сообщается, что «Милан» готов подписать футболиста.

В сезоне-2020/21 Васкес провел 27 матчей за «Реал», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/un-occasione-ghiotta-a-parametro-zero-il-milan-vuole-lucas-vazquez-del-real-c-e-il-napoli-1503982

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