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«Эвертон», «Рома» и «ПСЖ» поборются за защитника «Атлетико»

12:19
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Защитник «Атлетико» Сантьяго Ариас привлек внимание нескольких клубов, сообщает Goal со ссылкой на Kicker.

По информации источника, на 29-летнего колумбийца претендуют «Рома», «ПСЖ» и «Эвертон». Сообщается, что «Атлетико» уже ведет переговоры по продаже футболиста.

В сезоне-2020/21 Ариас выступает за «Байер» на правах аренды. Игрок провел 1 матч за немецкую команду и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/17xlr24gw0v5t1vvnpgk5914ri

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