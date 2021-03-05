Пике не сыграет в ответном матче с «ПСЖ»
03:51
Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму. 34-летний испанец в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи» заработал растяжение связок правого колена.
Таким образом, Пике будет отсутствовать в течение нескольких недель и поэтому пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
В первом матче «Барселона» на своем поле проиграла парижскому клубу (1:3). Ответная игра состоится 10 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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