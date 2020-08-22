Луис Суарес: «Если в «Барселоне» решили меня продать, то пусть скажут мне лично»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что не собирается уходить из каталонского клуба.

— Сейчас говорят, что президент «Барселоны» упомянул некоторые имена, говорят о возможных изменениях в команде, но никто в клубе не говорил мне, что там собираются обойтись без меня, — цитирует El Pais Суареса. — Если клуб хочет что-то сделать со мной, то лучше всего сказать об этом мне лично. Я в «Барселоне» уже 6 лет, достаточно долго для того, чтобы в клубе мне сказали, что обо мне думают. Я желаю команде только лучшего, но если в клубе решили, что я не нужен, то без проблем поговорю с тем, кто принимает решение. Я бы хотел остаться. Пока на меня рассчитывают, я хочу приносить столько пользы, сколько смогу. Общался ли я с Куманом? Пока нет.

Ранее сообщалось, что Суарес вошел в список игроков, которых «Барселона» планирует продать этим летом.