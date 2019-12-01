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Луис Энрике: «Я не собираюсь играть в теннис с Морено»

09:36
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подчеркнул, что устал комментировать свой разлад с бывшим помощником Робертом Морено. Он не вошел в новый тренерский штаб Энрике, хотя возглавлял команду, пока Луис Энрике временно покинул пост из-за смерти дочери. После возвращения он обвинил Морено в нелояльности.

— Очевидно, что все тренеры плохие, но все в порядке, — цитирует Marca Энрике, которого попросили прокомментировать ответ Морено. — Я здесь не для того, чтобы играть в теннис с Робертом. Я сказал свою версию. И на этом все. Не хочу повторять это, но сказал именно то, что хотел. Если будут спрашивать и дальше — буду отвечать.

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