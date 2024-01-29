Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».
В воскресенье, 28 января главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.
«Мне нечего сказать об этом, без комментариев», — приводит журналист Дани Хиль слова Энрике.
Луис Энрике работал в каталонском клубе с июля 2014 года по июнь 2017 года.
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|
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|22
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|1
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|55
|
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|21
|17
|3
|1
|45-14
|54
|
3
|Барселона
|21
|13
|5
|3
|43-29
|44
|
4
|Атлетико
|21
|14
|2
|5
|42-23
|44
|
5
|Атлетик
|22
|12
|6
|4
|38-21
|42
|
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|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
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|22
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|10
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|25-24
|34
|
8
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|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
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|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Осасуна
|21
|7
|5
|9
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|26
|
11
|Хетафе
|20
|6
|8
|6
|26-28
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|21
|5
|9
|7
|18-26
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|22
|3
|11
|8
|19-26
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|21
|2
|5
|14
|22-42
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
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38 тур
|26.01
|23:00
|
Альмерия – Алавес
|0 : 3
|27.01
|16:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.01
|18:15
|
Лас-Пальмас – Реал
|1 : 2
|27.01
|20:30
|
Барселона – Вильярреал
|3 : 5
|27.01
|23:00
|
Мальорка – Бетис
|0 : 1
|28.01
|16:00
|
Сельта – Жирона
|0 : 1
|28.01
|18:15
|
Кадис – Атлетик
|0 : 0
|28.01
|20:30
|
Севилья – Осасуна
|1 : 1
|28.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|2 : 0
|29.01
|23:00
|
Хетафе – Гранада
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|13
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|14
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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