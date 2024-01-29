Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:40

Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

В воскресенье, 28 января главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Мне нечего сказать об этом, без комментариев», — приводит журналист Дани Хиль слова Энрике.

Луис Энрике работал в каталонском клубе с июля 2014 года по июнь 2017 года.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
0
Читайте также
Медведев в финале Australian Open проиграл итальянцу Синнеру
Медведев обошел Шарапову по сумме призовых за карьеру
Military TV сообщил о страхе украинской ПВО перед российской ракетой Х-22
Российский военный рассказал о применении против ВСУ бомбометов РБУ-6000
При атаке на военную базу США в Иордании погибли трое американских военных
ФНС предупредила о мошеннической рассылке от имени налоговой
Популярное видео
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Атлетико» обыграл «Валенсию», одержав четвертую победу подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
2
 Реал 21 17 3 1 45-14 54
3
 Барселона 21 13 5 3 43-29 44
4
 Атлетико 21 14 2 5 42-23 44
5
 Атлетик 22 12 6 4 38-21 42
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Осасуна 21 7 5 9 26-32 26
11
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 21 5 9 7 18-26 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 22 3 11 8 19-26 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 21 2 5 14 22-42 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.01 23:00
Альмерия – Алавес
 0 : 3
27.01 16:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 0 : 0
27.01 18:15
Лас-Пальмас – Реал
 1 : 2
27.01 20:30
Барселона – Вильярреал
 3 : 5
27.01 23:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
28.01 16:00
Сельта – Жирона
 0 : 1
28.01 18:15
Кадис – Атлетик
 0 : 0
28.01 20:30
Севилья – Осасуна
 1 : 1
28.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 2 : 0
29.01 23:00
Хетафе – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 13
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 14 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости