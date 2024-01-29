Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Барселону».

В воскресенье, 28 января главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост по окончании сезона-2023/24.

«Мне нечего сказать об этом, без комментариев», — приводит журналист Дани Хиль слова Энрике.

Луис Энрике работал в каталонском клубе с июля 2014 года по июнь 2017 года.