Липпи сравнил Месси и Роналду

Бывший тренер сборной Италии Марчелло Липпи рассказал, в чем уникальность нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси по сравнению с нападающим "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

- Возможно, наблюдать за Лионелем Месси интереснее, но Роналду уникален, потому что может забивать по-разному: в акробатических прыжках, головой, с дальних дистанций. В любом случае, они оба являются большими чемпионами, - цитирует Football Italia Липпи.

Напомним, Месси и Роналду - пятикратные обладатели "Золотого мяча".