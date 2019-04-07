"Леванте" и "Уэска" сыграли вничью, "Сельта" победила "Реал Сосьедад"

"Леванте" и "Уэска" сыграли вничью в матче 31-го тура чемпионата Испании (2:2). Хозяева набрали 33 очка и поднялись на 15-е место в турнирной таблице, гости с 24 баллами остались на последней строчке.

В другом матче "Сельта" победила "Реал Сосьедад" (3:1). "Кельты" набрали 32 очка и поднялись на 16-е место. "Реал Сосьедад" с 40 баллами расположился на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

31-й тур

"Леванте" - "Уэска" - 2:2 (1:0)

Голы: Рохер, 19 (1:0). Гальего, 63 (1:1). Моралес, 65 - с пенальти (2:1). Авила, 69 (2:2).

"Леванте": Фернандес, Луна, Коке, Постиго (Чема, 14), Пьер, Рочина (Майораль, 79), Кампанья, Барди, Рохер, Саймон (Хасон, 68), Моралес.

"Уэска": Сантамария, Пулидо, Мантовани, Дьегес, Мойсес Гомес, Эррера (Аньор, 58), Ривера, Авила (Мелеро, 88), Кучо (Феррейро, 46), Гальего, Галан.

Предупреждения: Чема, 36. Кучо, 40. Рохер, 58. Дьегес, 76. Авила, 83. Аньор, 90+1.

Судья: дель Серро Гранде.

7 апреля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 3:1 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 32 - с пенальти (0:1). Аспас, 51 - с пенальти (1:1). Аспас, 70 (2:1). Гомес, 90+1 (3:1).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Окай Йокушлу, Лоботка, Хосабед Санчес (Будебуз, 65), Буфаль (Юльсагер, 81), Аспас (Бельтран, 90+3), Гомес.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Сальдуа, Элустондо, Эрнандез, Пардо (Сангальи, 55), Мерино (Баутиста, 81), Субельдия, Виллиан Жозе, Рамирес (Хуанми, 61), Оярсабаль.

Предупреждения: Рульи, 46. Окай Йокушлу, 66. Аспас, 70.

Удаление: Виллиан Жозе, 58.

Судья: Мелеро Лопес.

7 апреля. Виго. Стадион "Балаидос".

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