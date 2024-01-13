«Лас-Пальмас» разгромил «Вильярреал» в ла лиге, Кириан Родригес оформил дубль
«Лас-Пальмас» на своем поле переиграл «Вильярреал» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 3:0.
Дублем за хозяев отметился Кириан Родригес. Испанец забил на 8-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету Хуана Эрсога (51-я минута).
«Лас-Пальмас» (28 очков) прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Вильярреал» (19) занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|
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|
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|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
2
|Жирона
|19
|15
|3
|1
|46-24
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|19
|11
|5
|3
|36-19
|38
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
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|19
|8
|8
|3
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|32
|
7
|Бетис
|19
|6
|10
|3
|21-20
|28
|
8
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
9
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
10
|Валенсия
|19
|7
|5
|7
|22-23
|26
|
11
|Р. Вальекано
|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|19
|3
|9
|7
|17-23
|18
|
16
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
17
|Сельта
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
|12
|22-40
|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
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|19-43
|5
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|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|- : -
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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