«Лас-Пальмас» разгромил «Вильярреал» в ла лиге, Кириан Родригес оформил дубль

«Лас-Пальмас» на своем поле переиграл «Вильярреал» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Дублем за хозяев отметился Кириан Родригес. Испанец забил на 8-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету Хуана Эрсога (51-я минута).

«Лас-Пальмас» (28 очков) прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Вильярреал» (19) занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.