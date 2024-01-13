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«Лас-Пальмас» разгромил «Вильярреал» в ла лиге, Кириан Родригес оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лас-Пальмас» на своем поле переиграл «Вильярреал» в матче 20-го тура испанской ла лиги — 3:0.

Дублем за хозяев отметился Кириан Родригес. Испанец забил на 8-й и 63-й минутах. Еще один мяч на счету Хуана Эрсога (51-я минута).

«Лас-Пальмас» (28 очков) прервал серию из трех поражений подряд во всех турнирах и поднялся на седьмое место в ла лиге. «Вильярреал» (19) занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
13 янв, 16:00. Gran Canaria (Лас-Пальмас)
Лас-Пальмас
3:0
Вильярреал

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Лас-Пальмас
0
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
9
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
10
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
16
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
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13.01 16:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 3 : 0
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
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Альмерия – Жирона
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