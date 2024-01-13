Тюкавин назвал необоснованной критику Захаряна

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поддержал полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Он в последнее время с первых минут выходит. Мне кажется, Арсен много играет в Испании и еще адаптация у него проходит, сами понимаете. Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.