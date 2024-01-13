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Сегодня, 16:45

Тюкавин назвал необоснованной критику Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поддержал полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Критика Захаряна? Почему он якобы не играет и сидит на банке? Он в последнее время с первых минут выходит. Мне кажется, Арсен много играет в Испании и еще адаптация у него проходит, сами понимаете. Критика в его адрес вообще необоснованная. Он молодец, играет постоянно — в каждом матче почти», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В этом сезоне 20-летний россиянин провел за испанскую команду 19 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-tyukavin-kritika-zaharyana-neobosnovanna-on-igraet-postoyanno/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Константин Тюкавин
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Деменко объяснил, почему Захарян странно выглядит в «Реале Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 19 11 5 3 36-19 38
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 19 8 8 3 30-19 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
9
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
10
 Лас-Пальмас 19 7 4 8 16-17 25
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 19 5 4 10 27-38 19
15
 Мальорка 19 3 9 7 17-23 18
16
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
17
 Сельта 19 3 7 9 20-29 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
20
 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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12.01 23:00
Севилья – Алавес
 2 : 3
13.01 17:00
Лас-Пальмас – Вильярреал
 - : -
13.01 18:15
Мальорка – Сельта
 - : -
13.01 20:30
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
13.01 23:00
Бетис – Гранада
 - : -
14.01 16:00
Альмерия – Жирона
 - : -
14.01 18:15
Кадис – Валенсия
 - : -
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Атлетико – Р. Вальекано
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