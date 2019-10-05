Лама считает, что Ареола может вытеснить Куртуа из основного состава «Реала»

Бывший вратарь «ПСЖ» Бернар Лама считает, что Альфонс Ареола, который перебрался минувшим летом в «Реал», должен вытеснить Тибо Куртуа из основного состава мадридцев. По его словам, у француза есть все для этого.

— Ареола должен навязать борьбу, — цитирует Marca Лама. — У него есть все характеристики для этого. У него огромный потенциал. Но ему не хватает преодоления психологического барьера, чтобы быть стабильным. Политика «ПСЖ» в последние годы не помогала ему, они не доверяли Ареола. Матчи он проводил, но закрепиться в основе не мог. Надеюсь, что это получится в «Реале». Рассчитываю, что присутствие Зидана поможет в этом. Но все зависит от него.

Куртуа? Людям иногда приходится некоторых возвращать к реальности. Тибо не хватает скромности, спокойствия. Все вратари пропускают мяче, но настоящий титан — тот, кто приносит очки команде.